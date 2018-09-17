Наказать Венгрию непросто. Рэппер остался на воле

Евросоюзу будут сложно «приструнить» одного из своих членов, Венгрию, которая отошла слишком далеко от общих правил и норм. На прошлой неделе Европарламент в Страсбурге проголосовал за применение против неё дисциплинарных мер, прописанных в статье 7 Лиссабонского договора.

Первый вице-президент Еврокомиссии хочет вначале поговорить с премьер-министром Виктором Орбаном по-хорошему:

«О да, нас очень беспокоит ситуация с верховенством закона в Венгрии, и мы согласны с анализом в докладе депутата Сарджентини, – сказал Франс Тиммерманс. – У Еврокомиссии имеются другие инструменты, помимо тех, которыми располагает Европарламент ЕС, мы их не раз использовали. Мы можем подать в суд на венгерское правительство, если убедимся, что оно нарушает европейские правила. Но я верю, что диалог с венгерским правительством поможет разрешить проблемы».

Статья 7 приводится в действие Еврокомиссией, Евросоветом и Европарламентом в 5 этапов.

За начало процесса должны проголосовать как минимум 2/3 Европарламента. Затем

4/5 членов Евросовета должны проголосовать за диалог с Венгрией и предоставление ей рекомендаций. Если она их не примет, Еврокомиссия с согласия 2/3 евродепутатов может вернуть дело в Евросовет, который может дать ему дальнейший ход, но только при полном единогласии. Это маловерояно, учитывая наличией у Венгрии влиятельных союзников, таких, как Польша. Наконец, приостановка права голоса в Совете ЕС, потребует в нём квалифицированного большинства «за».

Брюссельский журналист считает, что Будапешту нужно больше опасаться сокращения выплат из бюджета ЕС:

«В контексте следующего многолетнего финансового плана, Еврокомиссия может предложить новый механизм, называемый «механизмом верховенства закона», – говорит Золтан Дьёйвай. – Это означает, что если, например, независимость судебной власти будет признана в стране недостаточной, ей могут приостановить выдачу денег. »

Правительство Венгрии называют незаконными такие процедуры и напоминает о том, что оно пользуется поддержкой большинства своего населения.

Бельгия отказала Испании в экстрадиции рэпера Хосепа Микеля Аренаса (Вальтоника). Он осуждён за восхваление терроризма, оскорбление короны и угрозы в адрес политиков. По словам судьи, ничто из этого не является в Бельгии преступлением.