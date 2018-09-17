Миграционная политика Евросоюза - в центре внимания встречи президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Курц прибыл в Париж за несколько дней до неформального саммита ЕС в Зальцбурге, в ходе которого будут обсуждаться вопросы регулирования миграции на европейском континенте. Политики высказались за более тщательный подход к охране границ ЕС и усиление пограничной службы "Фронтекс".
Макрон и Курц обсудили миграционную политику
Макрон и Курц обсудили миграционную политику
Эммануэль Макрон президент Франции:
"Я полагаю, что в решении миграционного вопроса мы можем продвигаться, уважая общеевропейские ценности... Ценности, на которых был основан Европейский Союз. В то же время мы сможем лучше контролировать миграционные потоки, защищать наши границы, с помощью "Фронтекс", диалога с государствами из которых в Европу отправляются беженцы и усовершенствования политики по возвращению нелегальных мигрантов".
Себастьян Курц канцлер Австри:
"Страны, расположенные на внешних границах Евросоюза нуждаются в нашей поддержке и солидарности. С другой стороны, эти государства должны соглашаться принимать помощь от ЕС".
Подготовка к саммиту в Зальцбурге ведется на фоне заочной полемики между президентом Франции Макроном и премьером Венгрии Орбаном, который вместе с главой МВД италии Маттео Сальвини занял жесткую позицию по миграционному вопросу.