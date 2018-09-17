Премьер Венгрии критикует ЕС

Неприемлемо и недопустимо, чтобы Евросоюз лишил Венгрию права защищать свои границы. Об этом снова заявил венгерский премьер Виктор Орбан. Глава кабинета выступил в законодательном органе страны спустя несколько дней после того, как Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Совету ЕС применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения европейских норм и принципов верховенства закона. В Брюсселе критикуют Будапешт в том числе за отказ выполнять решения ЕС в области миграционной политики.