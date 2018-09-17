Неприемлемо и недопустимо, чтобы Евросоюз лишил Венгрию права защищать свои границы. Об этом снова заявил венгерский премьер Виктор Орбан. Глава кабинета выступил в законодательном органе страны спустя несколько дней после того, как Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Совету ЕС применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения европейских норм и принципов верховенства закона. В Брюсселе критикуют Будапешт в том числе за отказ выполнять решения ЕС в области миграционной политики.
Премьер Венгрии критикует ЕС
Премьер Венгрии критикует ЕС
Представленный в Европарламенте доклад Орбан назвал абсурдным набором лживых утверждений. "То, каким путем был принят этот отчет, идет в разрез с европейским законодательством, даже студент-юрист может это увидеть. Они хотят инициировать судебное разбирательство в отношении государства-члена ЕС, указывая на так называемые проблемы с верховенством закона в Венгрии, но при этом сами игнорируют основы права", - сказал Орбан.
В то же время противники венгерского лидера напоминают, что речь в докладе по Венгрии идет не только о миграции. В документе говорится и об угрозе независимости судов и свободы СМИ, и о злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза.
В минувшее воскресенье по призыву левой оппозиции в Будапеште прошла акция протеста "Венгрия больше, чем Орбан". Недовольство политикой премьера выразили порядка четырех тысяч манифестантов.