Акция в поддержку режиссера Олега Сенцова началась в понедельник 17 сентября у здания российского посольства в Париже.
Французские активисты голодают вместе с Сенцовым
Французские активисты голодают вместе с Сенцовым
В бессрочной голодовке принимают участие политики, гражданские активисты, деятели искусства. Они сменяют друг друга "на посту" каждые 24 часа, которые проводят без еды, ночуя в палатке. Первым однодневную голодовку объявил режиссер Лоран Канте, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. Поддержать Сенцова пришел и посол Франции по правам человека Франсуа Крокетт.
Инициаторами акции выступили бывший министр юстиции Кристиан Тобира, режиссер Кристоф Ружжиа и основатель движения "Новые диссиденты" Мишель Ельчанинов. На своей странице в Facebook он призвал всех поддержать Сенцова и не допустить смерти режиссера.
Ранее мэр французской столицы Анн Идальго предложила присвоить Сенцову звание почетного гражданина города. Власти Парижа уже не первый месяц призывают к освобождению режиссера.
На прошлой неделе двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан опубликовала письмо своего брата. "Я не сдамся в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории", - пишет режиссер. "Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют", - так свое состояние описывает Сенцов. Каплан сообщила, что ее брат уже составил завещание.
В России украинский режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Своей вины Сенцов не признаёт. В середине мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех находящихся в России украинских политзаключенных. Подавать прошение о помиловании режиссер отказался.