"Человек творящий" в Венеции

Находившаяся на перекрестке культур с раннего средневековья до эпохи Возрождения, Венеция сохранила богатое архитектурное, социальное и политическое наследие, напоминающее о тех временах, когда ремесло и творчество были единым целым. Фонд Микеланджело организовал на острове Сан-Джорджо-Маджоре выставку Homo Faber - "Человек творящий", где представлены уникальные предметы ремесла. Это очень подходящее место, чтобы лучше понять человека, способного создавать орудия труда.

Альберто Кавалли, исполнительный директор Фонда Микеланджело: "Мы хотели представить здесь невероятно богатую палитру талантов и ноу-хау, объединяющих творчество и ремесло. Ноу-хау и безграничного воображения... Наша цель - сделать так, чтобы эти ремесла, глубоко укоренившиеся в традициях, смогли жить и в будущем".

Этот официальный переплетчик британской королевской семьи повторяет те же движения, что и его предки два столетия назад. Рядом - флорентийские ткачи. Кроме них на таких уникальных сновальных машинах, разработанных еще Леонардо да Винчи, не работает больше никто. Они стоят ногами в прошлом, чтобы выжить в настоящем.

Давайте заглянем в кладовую талантов, где возрождаются старинные ремесла, вместе с куратором и основателем выставки Джудит Кларк.

Джудит Кларк, куратор выставки: "Мода - лучший способ хранения старины. Она хранит вещи, которые зачастую снова неожиданно оживают. Я выбрала техники, которые были связаны с важными направлениями в украшении одежды, такие как вышивка, которая сейчас применяется в мини-юбках из рафии. Выставка смешивает различные формы, предлагает их вниманию посетителей и просит их высказать свое мнение не только о вещах из прошлого и техниках, применяемых в традиционной одежде, но и об их месте в современной моде".

???? ????? ???? – “Fashion Inside and Out” celebrates craftmanship in fashion. An inspirational exhibit reveals the skills behind handmade dresses showcased on handcrafted bespoke mannequins. @Michelangelofoundation @Fondazionegcini#homofaber#judithclark#bonaveripic.twitter.com/D1Qh9Sl5vl — Bonaveri Mannequins (@BonaveriItaly) 14 septembre 2018

Завоевавшая международное признание дизайнер интерьера Индия Махдави работает исключительно с ремесленниками.

Индия Махдави, дизайнер интерьера: "Я разработала эти два выставочных павильона, чтобы продемонстрировать, как ремесла и ноу-хау могут питать воображение дизайнера и помогать ему. Моя работа основана на впечатлениях, которые может вызвать только то, что создано руками. Мне нравятся небольшие недостатки предметов ручной работы и неожиданные детали результатов труда ремесленников".

Going with the flow à la @indiamahdavi. For #homofaber2018 the interior designer imagined two spaces – one that plays with ceramics and velvet while the other one is a pure dream made of rattan, mosaic and mirrors (find it in our stories!). This is one o… https://t.co/FU7RWqfQFzpic.twitter.com/4fV57elLmU — ad_germany (@ad_germany) 12 septembre 2018

От создания ультрасовременных образцов - к восстановлению древних шедевров. Этому посвящен отдельный стенд. В этой лаборатории бригада ремесленников-ученых борется с величайшим преступником в истории - временем.

Изабелла Виллафранка, художник-реставратор: "Каждый реставратор здесь работает над определенным периодом и деталями, которые он хорошо знает. Здесь необходимы различные навыки. Нужно хорошо знать химию и физику и постоянно продолжать учиться".

В этом роскошном гараже для коллекционеров у велосипедов Карен Хартли - есть свое законное место. Материалы, рамы, размеры, аэродинамика - все подчинено воле будущего клиента.

Карен Хартли, Hartley Cycles: "Это трудная работа отчасти из-за финансового давления, так как процесс занимает много времени, когда вы делаете что-то вручную. Но это также очень полезная работа, потому что вы всегда работаете над разными вещами, вы используете свои руки, работаете со своими идеями и продвигаете свои собственные разработки".

Шагнувшие в наши дни ремесла становятся еще ближе благодаря доступной нынешнему поколению технике виртуальной реальности. С ее помощью посетители выставки могут погрузиться в средневековые мастерские и ощутить и себя "человеком творящим".