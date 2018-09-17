Новые банкноты от ЕЦБ

Новые купюры номиналом 100 и 200 евро с улучшенной защитой от подделок представил Европейский центральный банк. Они поступят в обращение 28 мая будущего года. Презентация прошла в понедельник во Франкфурте-на-Майне. Обновлённые банкноты выполнены в той же цветовой гамме, что и старые. Но символы на них - более крупные и чёткие. Кроме того, на купюрах нового поколения изображена Европа - дочь финикийского царя из древнегреческой мифологии. Подделать их будет еще сложнее из-за обилия знаков, которые под разным углом обзора меняют цвет. Как сообщил член правления ЕЦБ Ива Мерш, банкноты достоинством 500 евро выпускаться не будут.