Танцы в Лионе

Французский хореограф Мурад Мерзуки в своей новой постановке "Вертикаль" перевернул представление о хип-хопе, заставив танцовщиков буквально взлетать, осваивая новые возможности танца. Мировая премьера "Вертикали" прошла на танцевальном Биеннале в Лионе.

Хореограф Мурад Мерзуки: "В хип-хопе мы всегда стремимся к виртуозности, мы стремимся к полету. Такой подход позволяет нам идти немного дальше, усложнить танец и хореографию".

Однако в постановке "Вертикали" вместо того, чтобы свободно летать, танцоры выглядят как марионетки, которые пытаются сбежать.

Хореограф Мурад Мерзуки: "Мы стремимся постоянно повышать планку сложности, ведь жизнь нелегка, жизнь - это борьба. Мы думаем, что мы свободны, но на самом деле это не так. Мы помещены в определенные пространства, такие, которые мы видим в этой постановке. Это могут быть и высотные дома на городских окраинах, почему бы и нет? Это может быть и современная архитектура, которая постепенно вытесняет зеленые насаждения, и мы оказываемся в очерченном пространстве".

Директор фестиваля - поклонница творчества французского хореографа.

Доминик Эрвье, директор Биеннале танца в Лионе: "Работа Мурада интересна тем, что он всегда ищет очень конкретные детали, вещи, которые он присоединяет к хип-хопу, и это привносит в его постановку под названием "Вертикаль" вертикальные танцы и совершенно новые по качеству движения. Или вот, например, мы видели труппу Peeping Tom в Лионской опере. Очень важно подчеркнуть слияние привычного всем балета, который обычно ближе к абстрактному танцу, с новым подходом, который овладевает персонажами, психологией, исполнением".

Спектакль "32, улица Ванденбранден" был поставлен в 2009-м и снискал мировое признание. На его создание постановщиков из бельгийской труппы Peeping Tom вдохновила картина "Легенда о Нараяме" Сёхэя Имамуры.

[Biennale de la Danse] 31 rue Vandenbranden de Peeping Tom – Ballet de l’Opéra de Lyon https://t.co/c76syCtjFTpic.twitter.com/oh9xhT8PZr — Zesty Dance News (@zesty_dance) 15 septembre 2018

Si vous l'avez manquée hier, chronique du fascinant "31 rue Vandenbranden" de Peeping Tom par le Ballet de l’Opéra de Lyon, présenté lors de la Biennale de la Danse. https://t.co/VY3t8CPxkmpic.twitter.com/p8kVIQuHy7 — Danses avec la plume (@dansesplume) 15 septembre 2018

Французский танцор, хореограф и акробат Йоанн Буржуа, зарекомендовавший себя в последние годы как один из самых талантливых артистов своего поколения, представил пластический спектакль "Фуга на батуте".

Японские хип-хоп танцоры под руководством Кадера Атту, Джанна Галуа и Токио Гегегай предложили вниманию зрителей несколько программ, в одну из которых вошел спектакль о безумном дне экзаменов в старшей школе.

Спектакль в формате виртуальной реальности... Швейцарский хореограф Жиль Жобен впервые сочетает погружение в виртуальную реальность и танец в уникально чувственной постановке.

Другой швейцарец, мим и танцовщик Мартин Циммерманн, представил безмолвную театральную пьесу, действие которой происходит в музее. Там тела, предметы и ситуации заменяют слова и восстают против современных музейных правил и условностей.

230 000 spectateurs dans les rues de Lyon pour le défilé de la biennale de la danse https://t.co/wL8qupeM5Apic.twitter.com/ARVI562Ox1 — Alain (@alainm909) 17 septembre 2018

В этом году на Биеннале танца в Лионе и его окрестностях будет представлено около 20 мировых премьер разного формата - от виртуальной реальности до японского хип-хопа. Однако в этом фестивале принимают участие не только профессиональные танцоры. Тысячи людей были задействованы в танцевальном параде в Лионе, в том числе - непрофессиональные танцоры-любители и школьники. Благодаря им этот форум стал по-настоящему неповторимым.