Французский хореограф Мурад Мерзуки в своей новой постановке "Вертикаль" перевернул представление о хип-хопе, заставив танцовщиков буквально взлетать, осваивая новые возможности танца. Мировая премьера "Вертикали" прошла на танцевальном Биеннале в Лионе.
Танцы в Лионе
Танцы в Лионе
Хореограф Мурад Мерзуки: "В хип-хопе мы всегда стремимся к виртуозности, мы стремимся к полету. Такой подход позволяет нам идти немного дальше, усложнить танец и хореографию".
Однако в постановке "Вертикали" вместо того, чтобы свободно летать, танцоры выглядят как марионетки, которые пытаются сбежать.
Хореограф Мурад Мерзуки: "Мы стремимся постоянно повышать планку сложности, ведь жизнь нелегка, жизнь - это борьба. Мы думаем, что мы свободны, но на самом деле это не так. Мы помещены в определенные пространства, такие, которые мы видим в этой постановке. Это могут быть и высотные дома на городских окраинах, почему бы и нет? Это может быть и современная архитектура, которая постепенно вытесняет зеленые насаждения, и мы оказываемся в очерченном пространстве".
Директор фестиваля - поклонница творчества французского хореографа.
Доминик Эрвье, директор Биеннале танца в Лионе: "Работа Мурада интересна тем, что он всегда ищет очень конкретные детали, вещи, которые он присоединяет к хип-хопу, и это привносит в его постановку под названием "Вертикаль" вертикальные танцы и совершенно новые по качеству движения. Или вот, например, мы видели труппу Peeping Tom в Лионской опере. Очень важно подчеркнуть слияние привычного всем балета, который обычно ближе к абстрактному танцу, с новым подходом, который овладевает персонажами, психологией, исполнением".
Спектакль "32, улица Ванденбранден" был поставлен в 2009-м и снискал мировое признание. На его создание постановщиков из бельгийской труппы Peeping Tom вдохновила картина "Легенда о Нараяме" Сёхэя Имамуры.
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В этом году на Биеннале танца в Лионе и его окрестностях будет представлено около 20 мировых премьер разного формата - от виртуальной реальности до японского хип-хопа. Однако в этом фестивале принимают участие не только профессиональные танцоры. Тысячи людей были задействованы в танцевальном параде в Лионе, в том числе - непрофессиональные танцоры-любители и школьники. Благодаря им этот форум стал по-настоящему неповторимым.