Храм Неба в Пекине: залог хорошего урожая

Небосвод - это окружность, а Земля - плоский квадрат: в соответствии с этой концепцией мироздания в 1420 году в Пекине было завершено строительство ставшего символом города и страны сооружения - Храма Неба. Он раскинулся на огромной площади на юге столицы, вдали от суеты. Каждый архитектурный и декоративный элемент Храма полон скрытых смыслов. Так, в древнекитайской культуре главным считалось число 9, оно определяло власть, самого императора. В Храме вы повсюду сталкиваетесь с заветной десяткой, например, каждый лестничный пролет при входе - это 9 ступеней.