Небосвод - это окружность, а Земля - плоский квадрат: в соответствии с этой концепцией мироздания в 1420 году в Пекине было завершено строительство ставшего символом города и страны сооружения - Храма Неба. Он раскинулся на огромной площади на юге столицы, вдали от суеты. Каждый архитектурный и декоративный элемент Храма полон скрытых смыслов. Так, в древнекитайской культуре главным считалось число 9, оно определяло власть, самого императора. В Храме вы повсюду сталкиваетесь с заветной десяткой, например, каждый лестничный пролет при входе - это 9 ступеней.
Храм Неба в Пекине: залог хорошего урожая
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Храм Неба в Пекине: залог хорошего урожая
Храм был построен по указу императора Юнлэ династии Мин для проведения церемоний поклонения Небу и Земле: дважды в год правители Китая молились здесь, прося о хорошем урожае и процветании.
Тао Лифан, экскурсовод: "Внутри храма вы видите разделенные на три круга колонны: первая окружность символизирует 4 времени года, вторая - 12 месяцев, третья олицетворяет 24 солнечных периода года, связанных с сельским хозяйством".
Для церемониальных молитв Храм Неба использовался правителями династий Мин и Цин. В 1998 году этот архитектурный памятник был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.