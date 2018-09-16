Петр Верзилов доставлен на лечение в Берлин

11 сентября в Москве Верзилов почувствовал себя плохо. Сначала у него появились проблемы со зрением, затем - нарушения речи и двигательных функций.

В тяжелом состоянии он был доставлен в институт имени Склифосовского, а позже переведен в токсикологическое отделение больницы имени Бахрушиных, поскольку врачи заподозрили у него отравление. Высказывалась версия, что причиной тому мог стать прием неустановленных лекарственных препаратов. Однако по словам окружения Верзилова, никаких медикаментов он не принимал.

Последней громкой акцией с участием Верзилова стало появление на поле во время финала чемпионата мира по футболу 1 июля этого года. Он вместе с еще три девушками из Pussy Riot Ольгой Пастуховой, Вероникой Никульшиной и Ольгой Курачевой выбежал на поле прямо, прервав тем самым решающий матч первенства. Все они были одеты в полицейскую форму, а свою акцию назвали "Милиционер вступает в игру", чтобы выразить протест против ущемления гражданских прав в России.

За это они привлечены к административной ответственности по статьям "Незаконное ношение форменной одежды" и "Нарушение правил поведения зрителей". На молодых людей был наложен штраф в размере 1,5 тыс.рублей, также им было запрещено посещать официальные спортивные мероприятий в течение трех лет.