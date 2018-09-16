О новом происшествии в британском Солсбери сообщает полиция, называя его "медицинским инцидентом". Ранее два человека — мужчина и женщина — почувствовали себя плохо после посещения итальянского ресторана Prezzo. В каком состоянии находятся пострадавшие, не сообщается, район оцеплен.
Новый инцидент в Солсбери
Сейчас воспроизводится:
Новый инцидент в Солсбери
В начале марта 2018 г. в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества класса "Новичок" подверглись бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британское правительство в случившемся обвинило Россию. Москва свою причастность отвергает.
В конце июня с аналогичными симптомами отравления нервно-паралитическим веществом к медикам обратились двое жителей расположенного недалеко от Солсбери Эймсбери. Одна из пострадавших позже скончалась в больнице.