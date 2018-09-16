Мужчина, погибший в воскресенье в результате нападения палестинца у входа в торговый центр на Западном берегу реки Иордан, был гражданином США. Об этом сообщил на своей странице в "Твиттере" посол США в Израиле Дэвид Фридман.
Жертвой нападения на Западном берегу Иордана стал гражданин США
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Жертвой нападения на Западном берегу Иордана стал гражданин США
@ Copyright :REUTERS/Mussa Qawasma
"Около 11 утра мы получили звонок о террористической атаке на входе в торговый центр Гуш-Эциона. Один из парамедиков, находившийся в это время на месте происшествия оказали первую помощь пострадавшему мужчине, который затем был доставлен больницу в крайне тяжелом состоянии", - сообщил представитель израильских властей.
Сам нападавший, которым оказался 17-летний подросток, был обезврежен охраной торгового центра: он получил пулевое ранение и был отправлен в больницу.