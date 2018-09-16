Жертвами стихии на Филиппинах, по последним данным, стали уже свыше 60 человек, десятки пострадали. Мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут" вызвал ливневые дожди, наводнения и оползни. На севере Филиппин пропавшими без вести числятся около 40 шахтеров. Во многих районах за месяц до сбора урожая уничтожены плантации риса.
Разрушительный "Мангхут"
Разрушительный "Мангхут"
Жительница города Багио рассказывает: "Я думала, что мой ребенок не выживет, все машины были заблокированы, а он был весь в крови и потерял сознание. Но мы выжили, обошлось без тяжелых ранений".
В Гонконге за медицинской помощью обратились около 200 человек. Эпицентр "Мангхута" прошел в непосредственной близости от мегаполиса — на расстоянии всего 100 км. Город накрыли тропические ливни и ураганный ветер с порывами до 175 км/час. В некоторых районах уровень воды поднялся на три с половиной метра.
В бывшем португальский анклаве Макао, который считается крупнейшей игорной зоной в мире, приостановили работу все казино.
Тайфун, теряя силу, продвинулся в глубь материкового Китая в провинцию Гуандун. Сообщается о гибели двух человек. Местные власти эвакуировали из опасных районов два с половиной миллиона жителей.
"Мангхут" продолжит движение в северо-западном направлении, принесет с собой проливные дожди в автономный район Гуанси и окончательно ослабеет во вторник.