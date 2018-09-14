Шанхай: место притяжения талантов

От старинных кварталов 14 века к футуристическим небоскребам: Шанхай - символ современного Китая, который, не забывая о прошлом, смело форсирует будущее. Шанхай возглавляет перечень городов с оптимальными условиями для развития бизнеса и инноваций. Сюда едут со всего мира, чтобы придумывать, проверять, продавать и процветать - отсюда его космополитичный дух

К тому же город - финансовая Мекка Китая. Шанхай прилагает все усилия чтобы талантливые предприниматели стремились здесь задержаться. К их услугам - гостеприимность, помощь в организации бизнеса, комфорт и самые передовые технологии на каждом углу.

Мы - в компании Xiaoi, она - мировой лидер в разработке робототехнологий и решений в сфере искусственного интеллекта. Ее "говорящая голова" - один из самых передовых роботов в Китае.

Макино Мао, директор по маркетингу, XIaoi robot technology: "Робот - это движущееся устройство, которое способно к тому же воспринимать речь, команды и отвечать. То есть с роботом возможен полноценный диалог. Он применяется в образовательном секторе, в медицине, полезен некоторым видам бизнеса и востребован в сфере развлечений".

Как Шанхаю за относительно короткий срок удалось стать азиатским центром притяжения стартапов со всего мира?

Макино Мао, директор по маркетингу, XIaoi robot technology: "Шанхай традиционно был международным финансовым центром, что привлекает в регион предприимчивых, состоятельных, талантливых людей. Власти предлагают им грамотную помощью. Стратегически важное расположение Шанхая плюс упомянутые мною факторы - вот вам и формула головокружительного успеха".

Представьте себе город, в котором вы в любой момент можете взять велосипед. Группа Mobike предлагает такую услугу для коротких городских поездок.

Хе Хан Ки, менеджер, Mobike: "Мы предлагаем велосипеды, которые не привязаны к парковке. Клиентам такой формат нравится больше, они свободнее в выборе. Итак, через мобильное приложение вы находите ближайший к вам велосипед (процесс напоминает игру в покемонов). Нашли? Сканируйте телефоном код, расположенный на руле или под сиденьем. Ваш байк разблокирован, можно ехать. Когда поездка окончена, вы поступаете точно так же - блокируете велосипед через штрих-код".

Очень удобно: захотели - взяли, захотели - вернули. Не забудьте только скачать мобильное приложение и пополнить электронный кошелек.

Хе Хан Ки, менеджер, Mobike: "Наши велосипеды оснащены системой GPS, другими навигационными устройствами , поэтому вы можете очень точно определить координаты ближайшего байка с вашего телефона".

Компания увидела свет в 2015 году. По данным дирекции, сегодня в мире колесят 6 миллионов ее байков, совершая в совокупности до 20 миллионов поездок к день.

Шанхай - признанный культурно-развлекательный центр; город также знаменит прекрасной инфраструктурой для проведения совещаний, деловых выставок, конференций. К услугам участников мероприятий - современные отели с инновационным оборудованием для работы и отдыха.

Задача шанхайских гостиниц - запомниться, выделиться и так привязать к себе клиентов. Поскольку в Шанхай чаще приезжают по делам, отели предлагают невероятные комбинации, позволяющие совместить бизнес и отдых.

Пол Александр, генеральный менеджер, Wanda Reign on the Bund Hotel: ''Шанхай - столица импортно-экспортных операций, торговли в целом в Азии. Через город проходят потоки товаров и предложений. Неслучайно здесь реализуется инициатива развития "Один пояс и один путь" в духе Нового шелкового пути. Что значит новые проекты, еще больше бизнеса и и приезжих. Им должно быть удобно принимать решения именно в Шанхае".

Инициативы, нацеленные на завтрашний день, и уважение ко дню вчерашнему. Устали от суеты? Отправляйтесь в уникальную деревню на воде Чжу Цзя Цзяо в пригороде Шанхая. Она была построена 1700 лет назад и гордо именуется местными жителями китайской Венецией. О сходстве с итальянским городом можно спорить, но принцип и правда тот же - мосты, каналы, жизнь, подчиненная воде. Здесь можно купить традиционные сувениры, попробовать необычную еду или взять уроки каллиграфии.

А потом вернуться в самое сердце делового Шанхая - в Национальный выставочный центр, самый большой комплекс такого типа в мире. Он был открыт в 2015 году: под его крышей - 860 тысяч квадратных метров выставочных площадей.

Пен Чун Ян, генеральный менеджер, Национальный выставочный центр: "'Шанхайский выставочный центр - это своего рода гигантский авианосец, обслуживающий выставочно-рекламный сектор. Думаю, точнее говорить о центре не как о комплексе, а как о платформе. Да, именно, это - национальная торгово-выставочная платформа, которая подключена к проводимым в Китае реформам. Строительство Нового шелкового пути невозможно без опоры на шанхайский центр. Это связующее звено, площадка для встречи бизнесменов, политиков, промоутеров, потребителей в Шанхае".

Визитная карточка Шанхая - река Хуанпу и одноименный порт. Река делит город на два мега- района, называемые для простоты Западным и Восточным берегами.

Фанг Ао, оператор речных круизов: "'К 2020 году мы намерены довести услуги для желающих познакомиться с рекой до самого высокого уровня в классификации туристических продуктов. Сегодня у нас наибольшим спросом пользуются прогулки по воде с обедом или ужином на борту судна. Наши клиенты - люди среднего класса и выше. Мы тщательно продумываем меню, чтобы удовлетворить самый взыскательный спрос".

Даже при самой напряженной программе в Шанхае вы найдите время для прогулки во времени. Сад Юйюань в самом сердце старого города был построен 400 лет назад. В переводе с китайского, это - "Сад радости" или "Сад неторопливого отдыха", настоящий пасторальный мир внутри сверхсовременного мегаполиса. Радость здесь ощутима на каждом шагу. Гуляйте, любуйтесь и не забудьте выпить в одном из традиционных кафе крепкого чаю. Или перекусить, ведь это тоже - часть шанхайской философии неторопливого отдыха.

В Шанхае вам придется избавиться от стереотипов о традиционной китайской кухне: здесь готовят много, разнообразно и совсем непохоже на другие регионы страны. Где поесть - такой вопрос в Шанхае не стоит. От уличного кафе до элитных ресторанов - выбор за вами.

Луиза Ванг, представитель ресторана YongFoo Elite: "Шанхайский подход к кулинарии отражает философию жизни шанхайцев, а это - внимание к деталям. Наша команда ставит целью сохранение и развитие кулинарных традиций города, мы обращаем особое внимание на выбор продуктов и способы их обработки".