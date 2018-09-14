США против "Северного потока-2"

США готовы сотрудничать с Россией в энергетике, но не хотят уступать в вопросе о «Северном потоке-2». С такими заявлениями выступил глава американского минэнерго Рик Перри во время встречи с со своим российским коллегой Александром Новаком. Речь шла, в частности, об угрозе санкций. Перри подчёркивал, что речь идёт о безопасности: «Мы выступаем против Северного потока-2, который сконцентрирует две трети импорта российского газа на одной линии и создаст ещё одно узкое место».