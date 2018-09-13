Участник группы Pussy Riot и издатель интернет-журнала "Медиазона" госпитализирован в тяжелом состоянии. Он был доставлен в токсикореанимационное отделение московской клинической больницы имени Бахрушиных в среду вечером. Ему поставлен диагноз "вертебро-базилярная недостаточность", другими словами – недостаточное кровоснабжение мозга.
Врачи считают, что Пётр Верзилов отравился лекарствами
Врачи считают, что Пётр Верзилов отравился лекарствами
Врачи считают, что причиной может быть отравление лекарствами, например, антихолинергическими препаратами.
Близкие Верзилова говорят, что он ничего не принимал. "У него не было никаких рецептов (от врачей - прим.) или лечения ни этими препаратами, ни какими-либо еще, - сообщила участница Pussy Riot Мария Алехина euronews. - Он ничего не принимал и у него супер здоровье".
Тем не менее, Алехина уверена, что "это точно отравление".
Заместитель главного редактора RTVi, журналист Тихон Дзядко считает, что нельзя исключать вмешательства российских властей: "Даже если это не отравление, своими действиями во многих случаях российские власти сделали всё для того, чтобы этого совсем нельзя было исключать и чтобы были серьезные сомнения", - написал он в "Твиттере".
По словам подруги Верзилова Вероники Никульшиной, в 6 часов вечера он пожаловался на плохое самочувствие, ухудшение зрения, а затем начал терять способность разговаривать и самостоятельно ходить. Состояние Верзилова тяжелое, но угрозы жизни нет.
Алехина сообщила, что к нему в реанимацию допустили мать и Никульшину.
Петр Верзилов стал известен в 2007 году как участник арт-группы "Война". 15 июля 2018 года во время финала чемпионата мира по футболу он вместе с участницами группы Pussy Riot выбежал на поле в полицейской форме.