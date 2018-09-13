Врачи считают, что Пётр Верзилов отравился лекарствами

Участник группы Pussy Riot и издатель интернет-журнала "Медиазона" госпитализирован в тяжелом состоянии. Он был доставлен в токсикореанимационное отделение московской клинической больницы имени Бахрушиных в среду вечером. Ему поставлен диагноз "вертебро-базилярная недостаточность", другими словами – недостаточное кровоснабжение мозга.

Врачи считают, что причиной может быть отравление лекарствами, например, антихолинергическими препаратами.

Близкие Верзилова говорят, что он ничего не принимал. "У него не было никаких рецептов (от врачей - прим.) или лечения ни этими препаратами, ни какими-либо еще, - сообщила участница Pussy Riot Мария Алехина euronews. - Он ничего не принимал и у него супер здоровье".

Тем не менее, Алехина уверена, что "это точно отравление".

Заместитель главного редактора RTVi, журналист Тихон Дзядко считает, что нельзя исключать вмешательства российских властей: "Даже если это не отравление, своими действиями во многих случаях российские власти сделали всё для того, чтобы этого совсем нельзя было исключать и чтобы были серьезные сомнения", - написал он в "Твиттере".

По словам подруги Верзилова Вероники Никульшиной, в 6 часов вечера он пожаловался на плохое самочувствие, ухудшение зрения, а затем начал терять способность разговаривать и самостоятельно ходить. Состояние Верзилова тяжелое, но угрозы жизни нет.

Алехина сообщила, что к нему в реанимацию допустили мать и Никульшину.

Петр Верзилов стал известен в 2007 году как участник арт-группы "Война". 15 июля 2018 года во время финала чемпионата мира по футболу он вместе с участницами группы Pussy Riot выбежал на поле в полицейской форме.