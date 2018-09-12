Более 18 млн новых случаев заболевания раком диагностируют врачи в 2018 году и около 9,6 млн людей скончаются от этой болезни. Таков прогноз Всемирной организации здравоохранения, основанный на данных, собранных с начала нынешнего года.
ВОЗ: онкобольных станет больше
ВОЗ: онкобольных станет больше
Эксперты Международного агентства по изучению рака проанализировали статистику из 185 стран по 36 формам онкозаболеваний и выяснилось, что в развитых странах заболеваемость в несколько раз выше, чем в развивающихся, но у заболевших там больше шансов выжить.
Глава агентства Кристофер Уайлд говорит:
"Одно из самых явных изменений в плане появления новых факторов риска связано с увеличением веса людей, с ожирением и спадом физической активности".
Больше всего онкобольных умирает от рака лёгких. Причём эксперты отмечают тревожную тенденцию роста числа случаев такой формы онкозаболевания у женщин. На втором месте - рак прямой кишки, затем следуют рак желудка, печени и грудной железы. Но в некоторых странах рак лёгких последнее время отступает - борьба с курением приносит свои плоды.
В бедных странах - в основном в Африке южнее Сахары - частота случаев заболевания раком связана с инфекциями - рак шейки матки, печени , желудка и саркома Капоши.
Профилактику - здоровое питание и активный образ жизни - эксперты ВОЗ называют ключевой составляющей комплексных мер по борьбе со смертельной болезнью.