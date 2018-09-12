ВЭФ: громкие заявления Владимира Путина

Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в присутствии премьер-министра Японии предложил заключить мирный договор между двумя странами до конца года без предварительных условий.

"Давайте заключим мирный договор - не сейчас, но до конца года - без всяких предварительных условий", - предложил Путин, обращаясь к находящемуся в зале премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

Консультации по пунктам мирного договора, который бы подвел итоги Второй мировой войны Москва и Токио ведут несколько десятилетий.

Камнем преткновения всегда была принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза.

Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи, называя их своими "северными территориями".

Российский президент также прокомментировал информацию британских правоохранительных органов, которые, по их словам, сумели установить подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери.

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли", - сообщил он. - Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас".

Президент России продолжил - "Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут".

В покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ.

Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, по данным следствия, путешествовавших по стране с российскими паспортами под именами "Александр Петров" и "Руслан Боширов".