Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС, документ с большим перевесом поддержали более 400 депутатов.
Европарламент против Венгрии
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Европарламент против Венгрии
Причиной послужило нежелание венгерских властей участвовать в миграционной политики Евросоюза по распределению беженцев.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласен с докладом "О положении в Венгрии", на основе которого была принята резолюция.
Венгерский политик заявил, что "его страна не намерена отказываться от выбранного курса и будет защищать свои границы, поставит заслон на пути нелегальной миграции".