Путин: "России известны подозреваемые по делу Скрипалей"

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, - сказал Путин на экономическом форуме во Владивостоке. - Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас".

"Надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех", - продолжил он, выразив надежду, что подозреваемые решат пообщаться со средствами массовой информации.

На вопрос о том, гражданские ли это лица, Путин ответил: "Да, конечно, гражданские".

На прошлой неделе полиция Великобритании назвала двух российских граждан - Александра Петрова и Руслана Боширова - в качестве подозреваемых в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

США, Франция, Германия и Канада присоединились к этим обвинениям, сообщив, что российские власти "почти наверняка" причастны к отравлению Солсбери.

Петров и Боширов объявлены в европейский розыск. Поскольку Россия не выдает своих граждан, власти Великобритании решили не обращаться к Москве с требованием о выдаче.

Что СМИ пишут о Петрове и Боширове?

Петербургское издание "Фонтанка" пишет, что Руслан Боширов родился 12 апреля 1978 года в Душанбе и был зарегистрирован в Москве. При этом соседи по лестничной клетке рассказывают, что в названной квартире живет только пожилая женщина.

Александр Петров, по данным издания, родился 13 июля 1979 года, его имя и дата рождения совпадают с данными сотрудника ФГУП НПО "Микроген" - компании, производящей иммунобиологические препараты.

Александр Петров и Руслан Боширов Reuters/ Metropolitan Police

RT утверждает, что Петров имел в России судимость и вёл бизнес в Одессе, задолжав партнёрам крупные суммы.

Ссылаясь на анонимный источник в британской разведке, Mirror пишет, что мужчины работают на ГРУ. По словам таблоида, они действовали не одни - во время покушения им помогали как минимум четыре человека из так называемого отряда "Чистильщики. Они прибыли в Великобританию в один день с Петровым и Бошировым, используя паспорта заключенных европейских тюрем.

В Кремле категорически отвергают любую связь мужчин с властями.