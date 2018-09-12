В Японии не поддержали идею президента России Владимира Путина о заключении мирного договора между двумя странами до конца года без предварительных условий. В среду в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Путин сказал: "Давайте заключим мирный договор - не сейчас, но до конца года - без всяких предварительных условий".
В Японии не поддержали идею Путина
В Японии не поддержали идею Путина
Генсекретарь кабинета Японии Ёсихидэ Суга заявил, что позиция Токио остается неизменной - подписание соглашения на основе решения территориального спора. Несколько десятилетий Москва и Токио ведут консультации. Камень преткновения - принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи, называя их своими "северными территориями".
На полях форума российский президент также прокомментировал информацию британских правоохранительных органов, которые, по их словам, сумели установить подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери.
Владимир Путин, президент РФ: "Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли", - сообщил он. - Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас".
В покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ.
Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, по данным следствия, путешествовавших по стране с российскими паспортами под именами "Александр Петров" и "Руслан Баширов".