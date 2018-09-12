В Японии не поддержали идею Путина

В Японии не поддержали идею президента России Владимира Путина о заключении мирного договора между двумя странами до конца года без предварительных условий. В среду в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Путин сказал: "Давайте заключим мирный договор - не сейчас, но до конца года - без всяких предварительных условий".