В Норвегии обнаружены вещи, принадлежащие пропавшему сотруднику «Викиликс» Арьену Кампхёйсу. Сообщается, что находку в одном из фьордов сделал рыбак. Что именно это за вещи — полиция в интересах следствия не раскрывает. И сам факт их обнаружения ясности не привносит. Кампхёйса сейчас ищут и в Норвегии, и в Дании.
Искала полиция, нашёл рыбак
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Искала полиция, нашёл рыбак
Бьярте Валла, следователь:
«Полиция может с уверенностью связать найденный вещи с пропавшим Арьеном Кампхёйсом. У нас есть три главные версии произошедшего. Первая — несчастный случай. Вторая — он сам решил скрыться и третья — он стал жертвой преступных действий».
Голландец Арьен Кампхёйс — специалист по кибербезопасности, его называют соратником основателя «Викиликс» Джулиана Ассанджа. Он исчез в конце августа в Норвегии, где проводил отпуск. Последний раз его видели в момент выписки из отеля. В аэропорт он уже не прибыл.