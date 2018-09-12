"Исчезнувший мальчик" Николь Кидман

Неподражаемая актриса Николь Кидман снова на экране, на этот раз в роли матери в картине австралийского режиссера Джоэла Эдгертона "Исчезнувший мальчик". Лента представлена на Международном кинофестивале в Торонто.

Это история Джареда, сына баптистского пастора из маленького американского городка, чьи родители, узнав о гомосексуальности сына, отправляют его в лагерь конверсионной терапии. Попадая в лагерь, Джаред вступает в конфликт с его главным терапевтом. В основе сюжета автобиография Гаррарда Конли.

О герое картины рассказывает Николь Кидман, сыгравшая одну из главных ролей:

"...нам позволил войти в жизнь (этих людей), рассказать о ней. Для меня это большая честь и возможность попытаться, попробовать... Я часто исполняю роль матери. Этой осенью выходит три фильма. В них я играю матерей с очень разными характерами. Эта лента - о материнской любви безусловной, безоговорочной. Я очень рада, что мне довелось ее сыграть".

В некоторых странах о целесообразности и этичности конверсионной терапии начали задумываться лишь в конце ХХ века - когда исследователи отвергли тезис о том, что сексуальная ориентация поддается изменению. В мировой прокат фильм выходит в ноябре. Российские зрители увидят его в марте будущего года.