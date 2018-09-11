Москва зовет инвесторов на Дальний Восток

Пока Запад ужесточает санкции, Москва рассчитывает открыть Дальний Восток для иностранных инвесторов и создать там комфортные условия для ведения бизнеса.

Во Владивостоке начал работу IV Восточный экономический форум, на который помимо президента РФ Владимира Путина прибыли лидеры Китая, Японии, Монголии, а также 346 руководителей российских и 352 руководителя иностранных компаний.

В рамках форума планируется заключить несколько крупных контрактов. Уже известно, что компании Alibaba, Mail.ru и Российский фонд прямых инвестиций подпишут меморандум о сотрудничестве, но детали договора пока не раскрываются. Кроме того, выгодные сделки на форуме планируют заключить японские, южнокорейские и другие компании.

Сближение России и КНР

Укрепление партнерства с Китаем стало одной из тем встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Речь шла о торговых связях, развитии бизнеса, но также о ситуации в Сирии.

"На фоне быстро меняющейся международной обстановки и наличия растущих факторов нестабильности и непредсказуемости все более важное значение приобретает взаимодействие Китая и России в поддержании равенства, справедливости, а также мира и развития во всем мире", - заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин не стал прямо говорить о торговой войне, навязанной Вашингтоном Пекину. Однако как отмечают эксперты, демарш Белого дома закономерно приведет к сближению между Россией и Поднебесной, которая с одной стороны будет искать альтернативные рынки сбыта, а с другой - возможности для замещения, например, американской сельскохозяйственной продукции.