Дело Скрипалей: Россия отвергает обвинения

Официальная Москва категорически отвергает обвинения о причастности российского государства к химическому инциденту в Солсбери. В Кремле, в министерстве иностранных дел и в парламенте говорят об отсутствии у британской стороны доказательств, которые бы подкрепляли выдвинутые обвинения, и призывают Лондон предоставить Москве неопубликованные материалы следствия.

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам: "В Кремле считают, что их уже объявили виновными, не выслушивая возражения, не уважая принцип презумпции невиновности и не предоставляя убедительных прямых улик".

В российском парламенте все чаще можно услышать мнение, что дело Скрипалей это провокация, направленная на подрыв позиций России на международной арене.

Леонид Слуцкий, председатель комитета ГД по международным делам: "Это провокация для того, чтобы в информационном и политическом пространстве маргинализировать, деформировать образ России. Попытка заполнить политическое и информационное пространство ООН Россией и делом Скрипалей это просто спектакль для того, чтобы отвлечь Организацию Объединённых Наций и мировую общественность в целом от предстоящих химических атак на территории Сирийской Арабской республики".

5 сентября премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены сотрудниками российской военной разведки по прямому указанию высшего руководства Российской Федерации.

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Отрывок из интервью с Андреем Кортуновым:

АК: "Красной чертой было выступление премьер-министра в британском парламенте, когда она сказала очень чётко и ясно, что обвиняет не просто каких-то граждан РФ и даже не просто какую-то структуру внутри разведывательного сообщества РФ - она обвиняет российское государство. Она сказала. что есть доказательства того, что подозреваемые были сотрудниками ГРУ и более того, что такое решение было принято на очень высоком политическом уровне. Фактически она обвиняет высшее политическое руководство России в планировании и осуществлении этой операции. Это, конечно, новый уровень обвинения по сравнению с тем, что мы слышали сразу же после трагического инцидента в Солсбери".

euronews: "Какова была реакция наверху?"

АК: Реакция уже последовала: что мы категорически отрицаем любую причастность российского государства к этому преступлению, мы готовы сотрудничать с британской стороной, мы ждём официального обращения британской стороны с просьбой о содействии и мы, разумеется, все эти предложения рассмотрим и окажем то содействие, о котором нас просят, но не выходя за рамки существующего российского законодательства, естественно. Не нарушая российскую конституцию, которая, в частности, не разрешает нам выдавать российских граждан иностранным государствам.

euronews: "Было ли это шоком для Кремля и для Владимира Путина, как вы считаете?"

АК: "Думаю, это было неожиданностью. Хотя я не могу судить наверняка. Мне кажется, что всё-таки здесь доминировало мнение, что пик кризиса уже позади. Что да, конечно, будет разбирательство, оно займёт долгое время. Но я думаю, что такого резкого и такого категоричного высказывания британского премьера в Москве наверное не ожидали".