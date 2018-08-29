В Москве открылся международный автомобильный салон.
В Москве представили российскую машину класса "люкс"
В Москве представили российскую машину класса "люкс"
Изюминкой выставки стала мировая премьера российской марки автомобиля класса "люкс" - Aurus.
На салоне публике представили седан и лимузин Aurus Senat. Специальные версии этих автомобилей используются для поездок президента России уже шестой год.
По словам гендиректора Aurus Герхарда Франца Хильгерта, эти машины призваны развивать российскую автомобильную промышленность.
Официальные продажи намечены на начало следующего года, однако создатели Aurus планируют начать принимать заказы прямо на выставке.
За первый год планируется продать около 70 машин.
Седьмой по счету московский автосалон пока проходит в закрытом формате, для публики он будет открыт с 31 августа по 9 сентября.