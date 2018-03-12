В Нью-Йорке в крушении прогулочного вертолета погибли пять человек. Двое скончались на месте, трое - в больнице, куда их доставили спасатели.
Прогулка, окончившаяся катастрофой
Сейчас воспроизводится:
Прогулка, окончившаяся катастрофой
Выжил один пилот. Вертолет упал в воды пролива Ист-Ривер неподалеку от острова Рузвельта.
Прохожие стали свидетелями катастрофы, они говорят, что...
"Всё произошло за какую-то минуту: он упал и сразу же затонул. Остался только желтый плот, и кто-то сразу закричал. А потом мы увидели, что кто-то выбрался из вертолета и влез на желтый плот. Он звал на помощь и размахивал руками, а мы махали в ответ, давая знать, что помощь придёт".
Расследованием причин и обстоятельств катастрофы займется Национальное управление по безопасности на транспорте США. Группа экспертов прибудет в Нью-Йорк уже в понедельник.