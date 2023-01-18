Морозы в Казахстане – испытание для животных

Дискомфорт для людей, страдания и смертельный риск для животных – бездомные кошки и собаки пытаются пережить суровую зиму на улицах Астаны.

В столице Казахстана ночная температура опускается за -20°С. Эта ситуация беспокоит ветеринаров и волонтёров шелтеров.

Ольга Пушкарёва, волонтёр: "Животное просить не может, оно будет просто сидеть и смотреть молящими глазами".

Приюты переполнены, активисты просят местных жителей оставлять животным еду и брать их на обогрев.

Акку Сейтиматова, сотрудник приюта для бездомных животных: "Ежедневно мы получаем около 200 обращений. Звонят беспрерывно, попадаются очень настырные люди, предлагают деньги. Но что делать с котом? Мест-то нет".

Как сообщает служба "Казгидромет", в ближайшие дни в большинстве регионов страны морозы не отступят.