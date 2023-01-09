В центральные регионы РФ пришли морозы ниже 30 градусов

Морозы ниже 30 градусов пришли в регионы Приволжского федерального округа России. В Уфе в понедельник побит рекорд 1974 года.

"Температура на метеостанции в Уфе понижалась до минус 39,1 градуса, а в 1974 году предыдущий рекорд составлял минус 37,6 градуса", - рассказала сотрудница башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей средыГульназ Загитова.

Из-за морозов 9 января были отменены занятия почти во всех школах Саратовской области. Во вторник дистанционно будут обучаться школьники в Ижевске. В Казани закрыли несколько городских катков. Все уличные рождественские мероприятия отменены в Ульяновске.

Ранее прогнозировались морозы до 35 градусов в Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах ожидается аномально холодная погода. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке ожидается до минус 48-53 градусов, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах - до 45-47 градусов мороза.

В центральных районах РФ потепление прогнозируется ближе к выходным.