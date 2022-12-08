Власти Талибана в среду, 7 декабря, привели в исполнение смертный приговор афганцу, который был осужден за убийство. Публичная казнь прошла в Афганистане впервые с тех пор, как бывшие повстанцы захватили власть в Афганистане в прошлом году, сообщил пресс-секретарь талибов.

Это заявление подчеркивает намерение новых властей Афганистана продолжать жесткую политику, проводимую с момента захвата власти в стране в августе 2021 года. Талибы намерены придерживаться своей интерпретации шариата (исламского закона).

По словам пресс-секретаря правительства талибов Забихуллы Муджахида, казнь состоялась в западной провинции Фарах на глазах у сотен зрителей и многих высокопоставленных чиновников Талибана. По информации с места событий, приговор был приведён в исполнение отцом мужчины, за убийство которого и поплатился жизнью казнённый афганец. Он был убит выстрелом в голову из автомата.

Согласно пресс-секретарю талибов, принятие решения о казни было "очень взвешенным". По словам Муджахида, казнь стала возможна лишь после того, как её одобрили три высших суда Афганистана и верховный лидер Талибана, мулла Хайбатулла Ахундзада.

Казненный, названный только по имени - Таджмир, был из провинции Герат. Он был осужден за убийство другого мужчины пять лет назад и кражу его мотоцикла и мобильного телефона.

Убитый также назван по имени - Мустафа, он был родом из соседней с Гератом провинции Фарах. В Афганистане мужчины нередко пользуются только одним своим именем.

Силы безопасности Талибана арестовали Таджмира после того, как семья жертвы обвинила его в преступлении, говорится в заявлении пресс-секретаря Талибана. Заявление не указывает, когда именно был произведён арест, но утверждается, что Таджмир якобы признался в убийстве.

Во время предыдущего правления талибов в стране в конце 1990-х годов группировка нередко проводила публичные казни, порку и забивание камнями тех, кто был осужден за преступления в судах согласно законам шариата.

После захвата власти в Афганистане в 2021 году, фактически одновременно с выводом войск коалиции США после 20 лет войны, талибы изначально обещали обеспечить права женщин и меньшинств.

Впоследствии, вместо этого они ограничили права и свободы, в том числе наложили запрет на школьное образование девочек после шестого класса.

Талибы практикуют публичные порки плетью во многих провинциях страны, иногда наказывая по нескольких мужчин и женщин, обвиненных в краже, супружеской измене или побеге из дома.

Бывшие боевики с трудом переходят от практики военных действий к управлению страной в условиях экономического спада и отказа международного сообщества от официального признания правительства талибов.