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Афганистан

НПО возобновляют работу в Афганистане

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 Yulia Gritsay
Сотрудница НПО Save the Children объясняет 22-летней Нелаб, как кормить её 11-месячную дочь специальной едой для борьбы с недоеданием. Сар-е-Пул, Афганистан. 29 сентября 2022.
Сотрудница НПО Save the Children объясняет 22-летней Нелаб, как кормить её 11-месячную дочь специальной едой для борьбы с недоеданием. Сар-е-Пул, Афганистан. 29 сентября 2022.   -   Авторское право  AP Photo

Несколько международных НПО объявили о возобновлении работы в Афганистане после того, как правительство талибов отказалось от решения запретить женщинам работать в сфере здравоохранения.

Среди них — CARE, Save the Children и "Международный комитет спасения". Они заявили, что получили от "Талибана" гарантии о том, что их сотрудники женского пола смогут беспрепятственно продолжить деятельность.

Накануне представитель талибского министерства экономики Абдул Рахман Хабиб заявил, что общество Афганистана всё же не может обойтись без работающих в медицине женщин, так как те заботятся о других женщинах и о страдающих от недоедания детях.

По данным ООН, примерно половине жителей 38-миллионного Афганистана приходится голодать. Три миллиона из них — дети.

Движение "Талибан", признанное террористическим во многих странах мира, пришло к власти в стране в августе 2021 года. С тех пор талибы серьезно ограничили права женщин: так им запретили учиться в университетах и путешествовать без сопровождения мужчины.