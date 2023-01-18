НПО возобновляют работу в Афганистане

Несколько международных НПО объявили о возобновлении работы в Афганистане после того, как правительство талибов отказалось от решения запретить женщинам работать в сфере здравоохранения.

Среди них — CARE, Save the Children и "Международный комитет спасения". Они заявили, что получили от "Талибана" гарантии о том, что их сотрудники женского пола смогут беспрепятственно продолжить деятельность.

Накануне представитель талибского министерства экономики Абдул Рахман Хабиб заявил, что общество Афганистана всё же не может обойтись без работающих в медицине женщин, так как те заботятся о других женщинах и о страдающих от недоедания детях.

По данным ООН, примерно половине жителей 38-миллионного Афганистана приходится голодать. Три миллиона из них — дети.

Движение "Талибан", признанное террористическим во многих странах мира, пришло к власти в стране в августе 2021 года. С тех пор талибы серьезно ограничили права женщин: так им запретили учиться в университетах и путешествовать без сопровождения мужчины.