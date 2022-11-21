Нарва выходит на сцену

Социологи и демографы зачастую представляют различия между людьми в виде диаграмм, графиков и кривых. Именно на них строятся экономические стратегии и аргументы политиков. Что общего может быть между бездушными цифрами и экспериментальным театром? Авторы перформативной постановки "100% Нарва" решили оживить статистику и собрать на одной сцене целый город.

Достоверный портрет эстонской Нарвы делается с помощью голосов сотни человек. 95 из них говорят на русском, кто-то сидел в тюрьме, кто-то владеет оружием или выступает за смертную казнь, у одних есть дети, другие ищут работу, борются с депрессией, предпочитают кошек собакам.

"Вы не услышите здесь таких вопросов, как "Кто поддерживает Путина?" или "Как вы относитесь к войне?", "В чём польза от членства в НАТО?"Мы не можем задавать такие вопросы в лоб. Горожане нам просто говорили: это разделяет нас, усиливает поляризацию двух общин. Мы не хотели бы, чтобы пропасть между нами становилась ещё шире", – говорит Хельгард Хауг, руководитель коллектива Rimini Protokoll.

У истоков документального проекта – немецкий театр "Rimini Protokoll". Всё началось с проекта "100% Берлин", затем своеобразные театральные исследования прошли в 40 городах мира.

"У нас были долгие, вначале очень напряжённые разговоры. Потом мы стали больше прислушиваться друг к другу. Мы договорились, что на сцене, а также за её пределами, мы не будем делать ничего, что может привести к ссорам, непониманию и обидам", – говорит Анна, эстоноязычная участница проекта.

Здесь каждый говорит от своего лица: о жизни в Принаровье, о чаяньях и проблемах, о своём опыте.

Я просто восхищён театром. Людям дали эту возможность. Я вижу, как люди просто – извините меня за сленг – кайфуют, им классно! Они выражают себя! Этого, конечно, мало в городе. Самовыражения. Андрей Русскоязычный участник проект "100% Нарва"

В театре Vaba Lava ("Свободная сцена"), принимающем перформанс, говорят, что это "отражение Нарвы", прямая речь нарвитян, "которую не редактирует авторский взгляд постановщика".