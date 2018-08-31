С Захарченко простятся 2 сентября

План "Перехват" объявлен на всей территории ДНР в связи с убийством главы республики Александра Захарченко. Взрыв произошел в ресторане "Сепар" в центре Донецка, около 17:30 по местному времени. По уточненным данным, взрывное устройство находилось внутри ресторана, Захарченко получил смертельное ранение в голову, 11 человек пострадали. Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев находится в тяжелом состоянии.