План "Перехват" объявлен на всей территории ДНР в связи с убийством главы республики Александра Захарченко. Взрыв произошел в ресторане "Сепар" в центре Донецка, около 17:30 по местному времени. По уточненным данным, взрывное устройство находилось внутри ресторана, Захарченко получил смертельное ранение в голову, 11 человек пострадали. Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев находится в тяжелом состоянии.
С Захарченко простятся 2 сентября
С Захарченко простятся 2 сентября
Прощание с Захарченко состоится в Донецке 2 сентября, на тот же день запланированы похороны. В ДНР объявлен трехдневный траур, начало учебного года перенесено на вторник 4 сентября.
Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин уже возложил ответственность за случившееся на "украинскую сторону". Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев уверен, что за убийством стоит Служба безопасности Украины.
Мировое сообщество должно потребовать от Киева проведения беспристрастного расследования, - заявила в свою очередь официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
И.о. главы ДНР назначен вице-премьер самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко по статье УК РФ "Акт международного терроризма". Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким убитого главы Донецкой народной республики, назвав его "настоящим народным лидером" и выразив надежду, что "организаторы и исполнители преступления понесут заслуженное наказание".
Александр Захарченко Родился 26 июня 1976 года в Донецке. Окончил Донецкий техникум промышленной автоматики по специальности "горный электромеханик".
К вооруженным силам самопровозглашенной республики присоединился весной 2014-го, в августе того же года был утвержден Верховным советом ДНР на пост председателя Совета министров республики, сменив Александра Бородая. В ноябре 2014-го Захарченко был избран главой Донецкой народной республики, получив 77,5 % голосов избирателей.