Москва обвиняет Киев в причастности к убийству лидера сепаратистов в Донбассе Александра Захарченко. Российский МИД призывает международное сообщество оказать давление на Украину и требует от Киева беспристрастного расследования взрыва в донецком кафе «Сепар», которое принадлежит начальнику охраны лидера самопровозглашённой ДНР.
Убийство Захарченко: Москва обвиняет Киев
Убийство Захарченко: Москва обвиняет Киев
В связи с убийство Захарченко в Москве говорят об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что произошедшее «обнуляет» попытки мирного урегулирования.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Александра Захарченко, назвав его «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса».
В самом Донецке после взрыва прошла серия задержаний, противники Киева перекрыли пропускные пункты в регионе. Временный глава самопровозглашённой ДНР Дмитрий Трапезников заявил, что за считанные час его люди нашли доказательства версии о «киевском следе»: «Несколько человек уже задержано, которые дали показания, в результате чего подтвердилось, что это украинская диверсия».
В Службе безопасности Украины говорят, что не причастны к взрыву в Донецке. В СБУ рассматривают версии о том, что Захарченко могли убить либо его соратники в рамках криминального конфликта, либо российские спецслужбы.