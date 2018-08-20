Наводнение в Индии: сотни погибших

Жертвами наводнения в штате Керала на юге Индии, по последним данным, стали несколько сот человек, и эти цифры в официальных сводках растут. Проливные дожди в зоне бедствия, которые шли почти две недели, прекратились. Это позволило начать масштабную поисково-спасательную операцию.

Некоторые густонаселённые районы всё ещё отрезаны от мира, — люди остаются там без еды, чистой питьевой воды и электричества. Им сбрасывают гуманитарную помощь с вертолётов.

Это наводнение в штате Керала называют крупнейшим за столетие. Ущерб предварительно оценивают в три миллиарда долларов США. Свои дома в зоне бедствия были вынуждены покинуть более 700 тысяч человек, — передаёт «Франс-Пресс» со ссылкой на местные власти. Для временного размещения беженцев экстренно развернуты сотни лагерей, важную роль там играют волонтёрские организации.

Серьёзную озабоченность вызывает нехватка питьевой воды в зоне бедствия: власти сообщают об угрозе эпидемий. Для доставки воды в Кералу направили специальные поезда. К распределению гуманитарной помощи привлечены подразделения индийской армии. Предполагается, что военные будут помогать восстанавливать разрушенные города и деревни. Чиновники отмечают, что масштабы разрушений ещё предстоит уточнить, но уже ясно, что многие семьи ещё не скоро смогут вернуться в свои дома.