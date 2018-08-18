Число жертв наводнений в Индии растёт и уже составило 324 человека. Причина в продолжающихся ливнях, которые обрушились на штат Керала на юге страны. Дороги серьёзно повреждены, сети мобильных операторов отключены, а аэропорты были закрыты.
Число жертв наводнения в Индии растёт
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Число жертв наводнения в Индии растёт
Более 220 тысяч человек остались без крова, и это с начала дождей на юге и юго-западе Индии 8 августа. Еще около 30 тысяч были вынуждены перебраться во временные центры проживания.
Ранее правительство Кералы ввело "красный" уровень на всей территории штата. Ожидается, что число жертв будет увеличиваться, так как десятки по-прежнему числятся без вести пропавшими.
Спасатели и военные - на борьбу со стихией были брошены все спецподразделения.
Сезон муссонов начался в Керале еще в июне, но в последние недели ситуация стала особенно сложной. По оценкам местных властей, в этом году на штат обрушились самые мощные муссоны за последние 100 лет.