Facebook всё ещё нарушает приватность?

Facebook вновь обвиняют в нарушении приватности. Газета New York Times утверждает, что социальная сеть в рамках специальной партнёрской программы продолжает передавать личные данные своих пользователей 60 крупным IT- компаниям - таким, как Apple, Microsoft, Samsung и др.

В результате журналистского расследования выяснилось, что Facebook предоставляла им доступ к данным друзей пользователей (и даже друзей друзей), которые полагали, что они запретили любой обмен. Оказалось, что партнёрские соглашения остаются в силе, хотя после предыдущих скандалов Facebook начала сворачивать подобное сотрудничество.

"Facebook позволил компаниям-производителям доступ к данным друзей пользователей без их согласия даже после объявления о том, что он больше не будет делиться такой информацией с аутсайдерами. Некоторые производители устройств могли получать личную информацию даже от друзей друзей, которые считали, что уже заблокировали обмен в настройках".

В ответ на запрос NYT в Facebook заявили, что не нарушали американское законодательство и свои внутренние правила. Представители компании утверждают, что ни один из её партнёров не злоупотребил информацией, к которой имел доступ для "улучшения пользовательского опыта".

Не прошло и месяца с тех пор как основателю Facebook Марку Цукербергу пришлось давать показания в Конгрессе США и Европарламенте из-за масштабной утечки данных 50 миллионов пользователей, доступ к которым получила консалтинговая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом Дональда Трампа. В связи с этим Facebook официально объявила о временной "заморозке" работы почти 200 приложений, имеющих доступ к персональным данным пользователей