Компанию Facebook обвиняют в сборе персональных данных пользователей с помощью своего приложения для смартфонов. Иск об этом был подан в суд города Сан-Матео в штате Калифорния компанией Six4Three.
Facebook обвинили в шпионаже через мобильные приложения
Facebook обвинили в шпионаже через мобильные приложения
Истцы утверждают, что телефонное приложение Facebook без предупреждения получает доступ к геолокации, фотографиям и контактам владельца телефона. Таким образом оно может получать личные данные даже тех людей, которые Facebook совершенно не пользуются.
Официальный представитель компании Facebook заявил британской газете Guardian, что обвинения, выдвинутые в иске не соответствуют действительности и что компания будет отстаивать свою позицию в суде.
22 мая, выступая в Европарламенте, главы Facebook Марк Цукерберг пообещал не допускать новых утечек данных пользователей.