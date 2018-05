Facebook в парламентах: оправдания или PR?

«Я думаю, что для Facebook и Марка Цукерберга это больше всего похоже на PR-тур. Мне действительно кажется, он выводит себя вперёд в разных странах, чтобы сказать: смотрите, мы открыты, мы прозрачны, мы не просто компания, которая базируется в США, мы открыты не только в стране, где мы платим налоги: мы открыты и прозрачны для всего мира».

Цукерберг неоднократно извинялся за утечку данных и анонсировал серьёзные изменения в работе Facebook. Выступая в Конгрессе США он назвал произошедшее своей ошибкой и заявил, что компания сделала недостаточно для защиты пользователей.

Джеймс Хьюз называет персональные данные «ключом» от многих дверей: «Мы знаем, что это острый вопрос, что изменения в Общие правила защиты данных ЕС повлияли на работу многих компаний. Сейчас Facebook соответствует законам о персональных данных, но стоило бы показать, что мы хотим избежать новых проблем».

Скандал вокруг Cambridge Analytica разгорелся в марте, после публикаций The New York Times, The Guardian и Channel 4. Бывший сотрудник компании сообщил о продаже данных миллионов пользователей Facebook, в том числе, организаторам политических кампаний.