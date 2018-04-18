В Берлине совершено антисемитское нападение. В среду трое молодых людей среди бела дня накинулись на двух своих сверстников, у которых на головах были кипы. Пострадавшие: 21-летний гражданин Израиля, а также его приятель из ФРГ.
Антисемитское нападение в Берлине
Антисемитское нападение в Берлине
Инцидент обошелся без жертв и серьезных травм, однако он сразу же привлек широкое внимание общественности, всколыхнув воспоминания о трагическом прошлом евреев в Германии.
"Внешне я оставался спокоен, но на самом деле я ужасно испугался. Даже спустя час после нападения, у меня тряслись руки", - рассказал один из пострадавших Адам Армуш.
Вслед за инцидентом канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила, что власти страны уделяют самое пристальное внимание борьбе с антисемтизмом. Она отметила, что нападки на евреев по-прежнему встречаются в среде коренных немцев, но одновременно констатировала рост антисемитских настроений в среде выходцев из арабских стран.
Многие немецкие эксперты связывают рост числа нападений на евреев в ФРГ с увеличением числа бежецев-мусульман, прибывших в последние несколько лет в страну. Буквально в начале апреля власти Германии объявили о создании при МВД поста уполномоченного по борьбе с антисемитизмом.