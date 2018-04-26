Немцы надели кипы

Тысячи немцев приняли участие в маршах протеста против антисемитизма. Участники этих акций в знак солидарности с евреями надели иудейский головной убор - кипу (ермолку). По данным "Немецкой волны", в Берлине на демонстрацию вышли 2500 человек, в Кёльне – 1000, в Эрфурте – около 300, в Потсдаме – 250, в Магдебурге – около 100 человек.

Участница демонстрации: "Потому что мы все должны продемонстрировать солидарность, и в Берлине, и во все Германии. Надевая кипу, надевая ее нашим детям, мы показываем тем самым, что мы все евреи в каком-то смысле. Вражда к целым группам населения, в том числе исламофобия, сейчас на подъеме.Это показывают статистические данные".

Рюдигер Мало, адвокат Конференции по еврейским материальным искам к Германии ("Клеймс Конференс"): "Антисемиты есть и среди правых, и среди левых. И среди мусульман, и в других группах населения. Неважно, от кого это исходит, главное – с этим бороться".

Поводом для демонстрации послужило нападение беженца из Сирии на двух молодых людей, в том числе израильского араба, на головах которых были надеты кипы. После этого инцидента президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер посоветовал евреям носить вместо ермолок бейсболки.