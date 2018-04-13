Протесты в секторе Газа: пострадали около 400 палестинцев

Порядка 400 палестинских демонстрантов пострадали в ходе пятничных протестов на границе сектора Газа и Израиля. Собравшиеся скандировали антиизраильские лозунги и жгли флаги еврейского государства.

Столкновения проходят близ населенного пункта Хан-Юнис, где в четверг солдаты застрелили 28-летнего палестинца.

Как сообщили в Минобороны Израиля, для разгона манифестантов солдаты применили спецсредства, как слезоточивый газ. Однако по данным палестинской стороны, несколько десятков человек получили огнестрельные ранения, в их числе есть медики и журналисты.

В целом протестные акции в секторе Газа начались еще в конце марта. Они получили название "Великий марш возвращения". Организаторы хотят привлечь внимание мирового сообщества к судьбу миллионов палестинцев, которые за годы палестино-израильского противостояния были изгнаны со своих территорий и стали вынужденными переселенцами.

По последним данным, с начала столкновений в Газе погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.