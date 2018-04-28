Четыре человека погибли в результате противостояния протестующих палестинцев с израильскими военными у границы сектора Газа. Ещё почти тысяча участников очередных выступлений числятся пострадавшими. Это данные Министерства здравоохранения Газы.
Протесты ХАМАСа вновь обернулись кровопролитием
Протесты ХАМАСа вновь обернулись кровопролитием
Армия обороны Израиля заявляет, что некоторые участники манифестаций атаковали военных, пытались повредить заграждение на границе и устроили беспорядки. Палестинские власти вновь обвиняют ЦАХАЛ в убийстве безоружных участников мирных протестов.
Наблюдатель от Палестины при ООН Риад Мансур назвал военных «вооружёнными до зубов трусами, которые прячутся за холмами»: «Они используют ружья с высокоскоростными пулями как снайперские винтовки, чтобы стрелять по мирных людям. Позор им. Трусы, которые убивают беззащитных людей, словно вышли на охоту в открытом поле».
Протестная кампания под названием «Великий марш возвращения» продолжается больше месяца. Акции с антиизраильскими лозунгами организованы движением ХАМАС, которое во многих странах мира признано террористическим. Уже неоднократно выступления сопровождались сообщениями о гибели протестующих. В конце марта Совбез ООН осудил Израиль за применение оружия против демонстрантов.