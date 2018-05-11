Сектор Газа в преддверии "Дня Катастрофы"

Палестинская группировка ХАМАС организует новые крупные антиизраильские выступления у границы Сектора Газа. Это последняя протестная пятница в преддверии акций, которые должны стать кульминацией продолжительного и кровопролитного противостояния. Из сектора Газа передаёт корреспондент NBC News Мэтт Брэдли:

«Протесты в секторе Газа продолжаются уже семь недель подряд в рамках так называемого "Великого марша возвращения". Палестинцы устраивают демонстрации прямо у границы Сектора Газа с Израилем.

Возможно, не обойдётся без насилия, как было в ходе прошлых таких акций, но это ничто в сравнении с событием, намеченным на следующую неделю.

Нас ожидает совпадение двух важных дат. Наступит день, когда администрация Дональда Трампа собирается перевести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение уже спровоцировало протесты во всём арабском и мусульманском мире и грозит привести к всплеску насилия.

Это ещё и так называемый День "Нагба" — день Катастрофы, 70-летняя годовщина основания государства Израиль. В этот день мы ожидаем значительного повышения уровня насилия здесь, в Секторе Газа, в Великом Израиле и на самом деле по всему арабскому и исламскому миру. Так что эти две даты должны вызывать серьёзную обеспокоенность властей как в Израиле, так и в Палестине».