Россия в ответ на массовую высылку своих дипломатов из США и закрытие генконсульства в Сиэттле отзывает согласие на работу генконсульства в Петербурге и высылает 60 американских дипломатов. 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника американского генконсульства в Екатеринбурге должны покинуть Россию до 5 апреля, а здание петербургского консульства должно быть освобождено не позднее 31 марта.
РФ высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге
РФ высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге
Это решение прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров:
"Мы не будем просто реагировать, так сказать реактивно, на то, что делает в отношении нас англосаксонское звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу. Мы хотим установить истину".
Для выяснения обстоятельств отравления Сергея и Юлии Скрипалей Россия предложила созвать сессию Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.
Сергей Лавров также заявил, что Москва примет зеркальные меры в отношении и других стран, выславших российских дипломатов 26 марта.