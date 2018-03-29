РФ высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге

Россия в ответ на массовую высылку своих дипломатов из США и закрытие генконсульства в Сиэттле отзывает согласие на работу генконсульства в Петербурге и высылает 60 американских дипломатов. 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника американского генконсульства в Екатеринбурге должны покинуть Россию до 5 апреля, а здание петербургского консульства должно быть освобождено не позднее 31 марта.