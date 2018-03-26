Заявления о поддержке Великобритании подкреплены конкретными мерами. Из ЕС высылают более 30 сотрудников российских дипмиссий. В заявлениях внешнеполитических ведомств сказано, что речь идёт о подозреваемых в разведдеятельности.
Более сотни российских дипломатов высылают на родину
Более сотни российских дипломатов высылают на родину
Председатель Совета ЕС Дональд Туск анонсировал демарш 14 стран-членов Евросоюза, однако к ним уже начали присоединяться другие государства. Туск предупредил, что в течение нескольких недель можно ожидать новых заявлений европейских партнёров о мерах в отношении Москвы.
В числе первых стран ЕС, заявивших о высылке россиян, оказались Германия, Франция, Польша, Чехия и Нидерланды. Украина объявила персонами нон грата 13 дипломатов. США высылают 60 человек. К демаршу присоединились Канада, Албания и Испания.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские специалисты говорят, что они пострадали от боевого газа «Новичок» — это советская разработка. Лондон обвиняет Москву в покушении на убийство двойного агента. Из Великобритании уже были высланы 23 российских дипломата.
Российский МИД называет эти обвинения «бездоказательными». Москва неоднократно заявляла, что считает бредом все утверждения о российском следе. Теперь в ответ на действия партнёров Великобритании она заявила решительный протест и пригрозила симметричными мерами.
США предостерегают от таких действий и грозят дальнейшим осложнением отношений России с Западом.