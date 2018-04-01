В воскресенье в Москву прибыли самолёты с высланными из США дипломатами и членами их семей. Из всех стран Штаты предприняли самую масштабную акцию, закрыв консульство в Сиэтле и выслав сотрудников не только посольства, но и постоянного представительства при ООН. Вместе с семьями это 171 человек.
Российские дипломаты вернулись из США
Российские дипломаты вернулись из США
Под лобовым стеклом автобусов, выезжавших из ворот посольства — QR-код со ссылкой на обращение посла России Анатолия Антонова:
«Сегодня десятки наших коллег, российских дипломатов, покидают Соединённые Штаты Америки. Они не враги Соединённых Штатов. Власти США высылают друзей. Наши дипломаты работали над укреплением сотрудничества между США и Россией».
На крупнейшую высылку дипломатов со времён Холодной войны Россия ответила зеркальными мерами, выслав 60 американцев. Так, вечером в субботу был спущен флаг на здании теперь уже закрытого генерального консульства США в Санкт-Петербурге.