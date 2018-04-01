Российские дипломаты вернулись из США

В воскресенье в Москву прибыли самолёты с высланными из США дипломатами и членами их семей. Из всех стран Штаты предприняли самую масштабную акцию, закрыв консульство в Сиэтле и выслав сотрудников не только посольства, но и постоянного представительства при ООН. Вместе с семьями это 171 человек.