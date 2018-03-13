"Скрипаль - нормальный человек... пока не спадет маска предателя"

"Почему-то никто не отрабатывает версию участия других спецслужб во всей этой истории и давайте вспомним, что господин Скрипаль с которым к сожалению, или не к сожаления я был лично знаком, в той или иной степени для российского государства угрозы никакой представлять не мог. С точки зрения закона он был амнистирован и перед российским государством в той или иной степени отчитался, хотя бы своим обменом на российских граждан, обвиняемых в ведении разведывательной деятельности на территории США.

Поэтому смысла его уничтожать, тем более таким неделикатным способом ну просто не было, нет логических объяснений всей этой ситуации с точки зрения как он мог навредить России. Россия могла его просто не выпускать, и собственно говоря, сам господин Скрипаль жил открыто в Соединенном Королевстве, жил под своей фамилией, и он этой очевидной угрозы не ожидал".

К этому времени, когда я его знал, он уже был человеком больным, и вот этот срок – 13 лет он связан с болезнью Он страдал сахарным диабетом, Отношение гуманное выразилось в сроке в 13 лет, который был также, как я полагаю определен исходя из того, что господин Скрипаль пошел на полное сотрудничество со следствием, он полностью во всех своих грехах признался, сдал все свои британские контакты.

И как личность как человек, для меня он не представляет интереса, обычный человек, вы думаете, предатель и такой негодяй он должен со звериным оскалом ходить или прочее? Обычный человек, обычный в быту, вполне приятный, нормальный, интересный собеседник, внимательный, добродушный, характеризовался он вполне нормальным и добропорядочным человеком, вот это я Вам могу сказать точно. Но дело в том что одно дело – внешняя картинка и лицо, а другое дело – это лицо, когда с него сброшена маска. Маска предательства, это два разных человека".