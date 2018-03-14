Наказание за Солсбери: Великобритания вышлет российских дипломатов

Великобритания обвиняет Россию в использовании химического оружия на своей территории и принимает санкции против Москвы. Об этом в ходе слушаний в Британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля она назвала преступным применением силы против Соединённого Королевства со стороны России.
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Точка зрения
Мы отменим все запланированные контакты на высшем уровне между Великобританией и Российской Федерациейпремьер-министр Великобритании
Возмущение вызвала и реакция на запрос о происхождении боевого газа, который, как полагали в Лондоне, могло оказаться в руках злоумышленником по недосмотру Москвы. Вместо адекватного ответа, по словам Мэй, прозвучали насмешки и издёвки.
Великобритания готовит высылку 23 российских дипломатов, подозреваемых в причастности к разведывательной деятельности. Отменяется визит главы российского МИДа в Лондон. Британские министры и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу в Россию.
Вводятся дополнительные проверки для желающих приехать в Соединённое Королевство, полиция получит право задерживать на границе подозреваемых в причастности к разведке — как сейчас задерживают предполагаемых пособников террористов. Мэй заявила, что Великобритания намерена уничтожить российскую шпионскую сеть.
В будущем Лондон собирается активизировать работу по подготовке международных санкций против Москвы. Правительство готово поддержать скорейшее рассмотрение «Акта Магнитского», а также законопроектов об отмывании денег и о контроле за происхождением собственности богатых россиян в Великобритании. Могут быть заморожены и российские государственные активы, если появятся доказательства, что они использовались для нанесения вреда британским гражданам.