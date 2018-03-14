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Наказание за Солсбери: Великобритания вышлет российских дипломатов

Лондон возложил на Москву вину за отравление Сергея Скрипаля

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Наказание за Солсбери: Великобритания вышлет российских дипломатов

Наказание за Солсбери: Великобритания вышлет российских дипломатов
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Великобритания обвиняет Россию в использовании химического оружия на своей территории и принимает санкции против Москвы. Об этом в ходе слушаний в Британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля она назвала преступным применением силы против Соединённого Королевства со стороны России.

Точка зрения

Мы отменим все запланированные контакты на высшем уровне между Великобританией и Российской Федерацией

Тереза Мэй премьер-министр Великобритании

Возмущение вызвала и реакция на запрос о происхождении боевого газа, который, как полагали в Лондоне, могло оказаться в руках злоумышленником по недосмотру Москвы. Вместо адекватного ответа, по словам Мэй, прозвучали насмешки и издёвки.

Великобритания готовит высылку 23 российских дипломатов, подозреваемых в причастности к разведывательной деятельности. Отменяется визит главы российского МИДа в Лондон. Британские министры и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу в Россию.

Вводятся дополнительные проверки для желающих приехать в Соединённое Королевство, полиция получит право задерживать на границе подозреваемых в причастности к разведке — как сейчас задерживают предполагаемых пособников террористов. Мэй заявила, что Великобритания намерена уничтожить российскую шпионскую сеть.

В будущем Лондон собирается активизировать работу по подготовке международных санкций против Москвы. Правительство готово поддержать скорейшее рассмотрение «Акта Магнитского», а также законопроектов об отмывании денег и о контроле за происхождением собственности богатых россиян в Великобритании. Могут быть заморожены и российские государственные активы, если появятся доказательства, что они использовались для нанесения вреда британским гражданам.