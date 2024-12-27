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Может ли обмен домами помочь найти дружбу и любовь, как в фильме?

Участники обмена домами сидят в своих домах
Участники обмена домами сидят в своих домах Авторское право Kindred
Авторское право Kindred
By Jen Marsden
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Что такое обмен домами, и может ли он помочь вам найти дружбу и любовь во время отпуска?

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Я уже представляю себе, как это произойдёт: Джуд Лоу появляется на пороге маленького, но уютного английского загородного коттеджа, куда я приехала, а Кейт Уинслет открывает для себя технику "умного дома" в моем колоссальном голливудском особняке.

Если вы смотрели фильм "Отпуск по обмену" в этот праздничный период, вас легко увлечь сказкой об обмене домами. Мне нравится идея о том, что такой вид путешествий может привлечь дружбу и даже любовь.

Пока я смотрю в окно на серое зимнее небо и непрекращающийся дождь (у нас в Шотландии есть для этого слово - "dreich"), фильм заставляет меня задуматься:

"Может ли кто-то, где-нибудь в солнечной стране, действительно захотеть поменять свой прекрасный дом с идеальным интерьером на мой дом в мрачной шотландской сельской местности в середине зимы?"

Обменяйте свой дом на этот в Палм-Спрингс, Калифорния
Обменяйте свой дом на этот в Палм-Спрингс, КалифорнияKindred

И действительно, открывая двери своих домов, можем ли мы нечаянно открыть и свои сердца для незнакомцев? Или это всего лишь голливудские сказки?

Обмен домами с душой: "ночь за ночь"

"Сайты с объявлениями об обмене домами существуют уже давно, но в течение десятилетий обмен домами оставался нишевым, - говорит Джастин Палефски, - потому что без какой-либо курации, услуг или контроля качества эти сайты не давали того опыта, который необходим большинству людей, чтобы чувствовать себя комфортно, обменивая свой собственный дом.

Именно поэтому Палефски вместе с соучредителем Тас основали Kindred, известный ныне как современный The Holiday.

Эта сеть обмена жильем работает по модели "отдай ночь - получи ночь", где вы можете использовать кредиты для бронирования своего следующего направления. По сути, это почти бесплатное жилье во время ваших путешествий.

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Компания Kindred, основанная в Сан-Франциско всего четыре года назад, сегодня насчитывает более 50 000 домов в 150 городах Европы и Северной Америки.

"Мы с моим соучредителем Тасом любим путешествовать и глубоко верим, что человеческие связи, впечатления и основные воспоминания, которые вы получаете во время путешествий, делают вашу жизнь богаче, - объясняет Палефски. - Однако мы чувствовали, что индустрия путешествий развивается в направлении, далеком от этого опыта".

Жилые помещения объекта обмена домами в Ванкувере, Канада
Жилые помещения объекта обмена домами в Ванкувере, КанадаKindred

В отличие от большинства крупных провайдеров краткосрочной аренды, которые стали для отелей и меблированных квартир способом продвижения своего бизнеса, а не знакомства с новыми людьми, Kindred - сайт только для членов клуба. Это означает, что вы можете просмотреть все города и предлагаемую недвижимость только в том случае, если разместите свое объявление.

"Мы пришли к выводу, что большинство туристических объектов размещения являются дорогими, все более обезличенными, при этом зачастую создавая нагрузку на сообщества, которым они должны были служить".

Вот почему на Kindred нельзя просто взять и заплатить за ночь. На данный момент 90% домов на платформе - это первичное жилье, а не инвестиционная недвижимость.

"Таким образом, у участников платформы есть единые стимулы и общая эмпатия, что было бы невозможно на рынке платного проживания", - говорит Палефски.

Концепция, конечно, полностью основана на доверии: позволить незнакомцам прийти и пожить в вашем доме, пока вас там нет, - это определенно смело.

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Будут ли эти товарищи следить за тем, чтобы мои гордые джунгли в гостиной поливались? Проследят ли они за тем, чтобы в уличной обуви не ходили по моим кремовым коврам наверху? Вот какие опасения приходят мне на ум.

Уютное жилище в Торонто, Канада
Уютное жилище в Торонто, КанадаKindred

Более того, я по натуре любопытна. Подозреваю, что если бы меня пустили в чужой дом, я бы рылась в шкафах и под раковиной, пытаясь лучше понять хозяина, еще до того, как распакую вещи.

Возможно, именно поэтому здесь есть множество руководств и кодекс поведения, которого придерживаются все члены клуба. Если вы хотя бы раз нарушите правила, вас исключат из сообщества.

Радикально более доступное жилье в Европе

Хорошо ещё то, что в отличие от Airbnb, объявления полностью контролируются и проверяются, так что у вас не будет никаких неожиданных и неприятных сюрпризов. Каждый новый участник также проверяет свое удостоверение личности, прежде чем отправиться в первое путешествие.

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Платформа предлагает так называемое полное обслуживание, которое (ура!) включает в себя координацию уборки до и после пребывания, чтобы "устранить любую неопределенность" относительно состояния недвижимости в любой момент времени (так что мне не нужно беспокоиться о своих растениях или коврах). Кроме того, предоставляется круглосуточная поддержка консьержа и комплексная защита хозяев и поездки.

Участник работает он-лайн во время обмена домами
Участник работает он-лайн во время обмена домамиKindred

Получив все эти заверения, я начинаю искать подвох. Наверняка это стоит дорого?

Быстро заглянув на страницу с ценами, я с удивлением обнаружила, что по сравнению с обычными расходами в отеле или на других платформах бронирования, вам придется заплатить лишь небольшую единовременную плату за обслуживание в качестве хозяина или за уборку в качестве гостя. Обычно это около 140 долларов (134 евро) за семидневное пребывание в лучших европейских городах, и не намного больше, если вы ищете место для длительного пребывания в качестве цифрового кочевника.

Палефски считает обмен жилья "глубоко человечным и радикально более доступным" и утверждает, что это скорее расширяет возможности, чем "разрушает жизнь местного населения в районах с высоким спросом".

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Путешествуйте за пределы привычных горячих точек в Европе

Только за последние три месяца более трети всех поездок, забронированных на Kindred, пришлись на европейские страны, а в период с 2023 по 2024 год количество домов, принятых на платформу в Европе, увеличилось на 1500%.

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В то время как все типичные направления - Париж, Амстердам, Лондон, Берлин - уже известны, есть и множество необычных, включая Нови-Лигуре в Италии, Грац в Австрии или Таллинн в Эстонии.

Зарегистрировавшись на сайте в основном из любопытства, я нахожу несколько невероятных объявлений, таких как коттедж в Браге(Португалия), граничащий с национальным парком и выходящий на безмятежное озеро, прекрасный традиционный деревянный дом в Фигехольме (Швеция) и современный загородный особняк в Ордине (Андорра).

Когда я быстро проверяю, где в Европе лучше всего загорать зимой, мое внимание привлекает причудливый дом в Палермо (Сицилия): потрясающий четырехэтажный бывший монастырь, который был украшен уникальным текстилем (потому что анонимный хозяин - дизайнер ковров).

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Учитывая мою вышеупомянутую любовь к мягким коврам с густым ворсом, я могу представить, что мы с хозяином прекрасно поладим, и не успею я оглянуться, как он порекомендует мне лучший пляж в межсезонье поблизости, где я смогу понежиться под лучами солнца.

Можно ли завести друзей, меняя жилье?

Конечно, одна из особенностей Kindred - это местное ноу-хау, которое может знать только тот, кто живет в определенном районе.

На платформе вы найдете много вдумчивого отношения - примерно как в первые дни существования Airbnb.

При обмене домами также возможны необычные варианты проживания, такие как этот в лесу в Уистлере (Канада).
При обмене домами также возможны необычные варианты проживания, такие как этот в лесу в Уистлере (Канада).Kindred

Один из участников, как мне рассказали, часто пишет песни, чтобы поблагодарить хозяев за свое пребывание, а один хозяин организовал неожиданное световое шоу для своего гостя в Барселоне, узнав, что тот путешествует в одиночку.

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Акцент на местном опыте также, вероятно, является причиной того, что большинство тех, кого привлекает платформа для обмена жильем, - это работающие он-лайн люди, которые могут путешествовать во время работы.

Большинство участников Kindred останавливаются на неделю, но некоторые "опытные пользователи", по словам Палефски, набирают кредиты, чтобы провести от 40 до 80 ночей в году.

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Но Палефски говорит: "Это также отличный вариант для семей, пенсионеров и тех, кто просто ищет более доступные и уникальные путешествия". И добавляет, что семьи - самая быстрорастущая демографическая группа.

Сейчас Kindred начинает проводить личные мероприятия и званые ужины, на которых члены клуба могут собираться вместе, чтобы встретить единомышленников. А в приложении можно запросить прямой обмен, и я уверен, что именно так я встречу двойника Джуда Лоу на своем следующем праздничном обмене домами.

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Надо бы запастись омелой...

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