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Узнайте о традиционных ремёслах Узбекистана: изготовление ножей и керамики в Ферганской долине

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Узнайте о традиционных ремёслах Узбекистана: изготовление ножей и керамики в Ферганской долине
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Галина Полонская
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В этом выпуске Explore мы посетим Ферганскую долину в Узбекистане, где до сих пор процветают старинные ремёсла и мастера, а их знания передаются из поколения в поколение.

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Наше путешествие начнётся в Чусте, где мастера по изготовлению ножей, сузангары, создают национальные ножи «пичок», являющиеся символом статуса и традиции. 

Затем мы отправимся в Риштан, чтобы посмотреть, как мастера керамики сохраняют искусство изготовления расписной керамики с использованием методов, поддерживающих связь мастера с природой. 

Изготовление ножей и керамики – непреходящее наследие Узбекистана, когда каждое изделие несёт в себе историю ремесла и культуры.

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Культура Традиция путешествия Узбекистан