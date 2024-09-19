В этом выпуске Explore мы посетим Ферганскую долину в Узбекистане, где до сих пор процветают старинные ремёсла и мастера, а их знания передаются из поколения в поколение.

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Наше путешествие начнётся в Чусте, где мастера по изготовлению ножей, сузангары, создают национальные ножи «пичок», являющиеся символом статуса и традиции.

Затем мы отправимся в Риштан, чтобы посмотреть, как мастера керамики сохраняют искусство изготовления расписной керамики с использованием методов, поддерживающих связь мастера с природой.

Изготовление ножей и керамики – непреходящее наследие Узбекистана, когда каждое изделие несёт в себе историю ремесла и культуры.